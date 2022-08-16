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Школьные базары пройдут в Подмосковье в августе

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Московской области в августе пройдут школьные базары и посвященные сбору урожая ярмарки. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Школьному сезону и сбору урожая в регионе будет посвящено 82 ярмарки. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, школьные базары откроются в Коломне, Лобне, Лотошино, Луховицах, Пущино, Серебряных прудах, Шаховской и Электростали.

«Это отличная возможность приобрести все необходимое к школе — спортивную форму, канцтовары, ранцы и многое другое», — цитирует Мурашова телеканал «360».

Тематические ярмарки, приуроченные к православным праздникам — медовому, яблочному и хлебному Спасу, пройдут в Богородицком, Ленинском районах, в Лотошино, Лыткарино, в Пушкинском и Рузском районах и в Серпухове, пишет RT. Для гостей подготовят развлекательную программу и большой ассортимент товаров. Запланировано более 80 тематических программ: концерты, ярмарки, мастер-классы, народные игры и другие развлекательные и тематические мероприятия, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также среди популярных тематических ярмарок Подмосковья — «Товары регионов России», «Лето в Подмосковье», «Веселые каникулы».

11 августа стало известно, что в Московской области родители школьников автоматически получили выплату на детей к новому учебному году. Многодетные семьи получили на каждого школьника выплату в размере 3 тыс. рублей, а семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребенка-инвалида, получили выплату в 13 тыс. рублей.

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