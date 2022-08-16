Больше 23 тыс. нарушений тонировки машин выявили в Тюменской области

Больше 23 тыс. случаев незаконной тонировки стекол автомобилей выявили в 2022 году в Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что несоблюдение ГОСТов по тонировке стекол затрудняет видимость для водителя и может стать причиной аварий, в том числе наездов на пешеходов. Тем не менее количество нарушений в регионе выросло. Кроме того, автомобилисты стали использовать электротонировку. Сотрудникам ГИБДД необходимо успеть провести замер светопропускания стекол до того, как стекла поменяли тон.

За нарушение параметров светопропускаемости стекол водителей привлекли к административной ответственности.

В начале августа сотрудники ГИБДД массово проверяли автомобили такси. За восемь месяцев 2022 года в регионе было зафиксировано 76 аварий с такси, один человек погиб, еще 107 человек получили травмы.