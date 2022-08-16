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Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к саммиту ШОС в Самарканде. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе Кремля.

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«Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

Также главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского партнерства и союзничества.

29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на предстоящем саммите ШОС будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле.

14 июля все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита в Самарканде.

Саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября.

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