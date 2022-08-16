Кулеба рассказал о планах Украины по «завоеванию мира»

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева «завоевать мир». Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в РФ, внесен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору).

Формулировку «завоевать мир» в ходе беседы предложил сам журналист, министру она пришлась по душе.

«Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент [Владимир Зеленский] постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии [Энтони Альбанезе] приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — признался он.

Кулеба добавил, что в этом плане он с Зеленским «на одной волне». Вместе с тем политик посетовал, что некоторые страны Запада ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой.

Ранее, в июле, глава МИДа Украины заявил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть контроль над утраченными землями. По его словам, возвращение «полного суверенитета» — главная цель Киева. Министр добавил, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

В том же месяце глава украинского МИДа в статье для журнала Foreign Affairs охарактеризовал призывы к компромиссу как побочный продукт растущей усталости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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