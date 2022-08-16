СК РФ возбудил дело по факту происшествия в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма 16 августа. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

По данным ведомства, в результате противоправных действий повреждены склад, ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, несколько жилых домов.

«На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Крыму. В результате произошла их детонация. В ведомстве назвали произошедшее диверсией, а также уточнили, что из-за ЧП серьезно пострадавших нет.

Глава республики Сергей Аксенов после инцидента ввел на полуострове режим ЧС регионального характера. По его словам, в настоящее время известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает.

С территории, расположенной в непосредственной близости к воинской части, эвакуировали 3 тыс. человек. Вокруг склада, где происходит детонация, оцеплена пятиметровая зона.