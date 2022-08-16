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Таможенники изъяли почти 30 тыс. пачек сигарет в Псковской области

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Сотрудники мобильной группы Псковской таможни совместно с работниками Госавтоинспекции задержали две партии контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции составила около 1,5 млн рублей.

По данным Северо-Западного таможенного управления, в багажнике одного автомобиля находилось 25 тыс. пачек сигарет. В салоне другого автомобиля владельцы перевозили 4,8 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Табачные изделия были изготовлены в Белоруссии, на упаковках отсутствовала маркировка акцизными марками РФ.

Неделей ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 12,2 тыс. пачек сигарет и 62,5 л алкоголя без акцизных марок в Порхове. Табачные изделия обнаружены в двух торговых павильонах, продукция произведена в Таджикистане, Белоруссии и Киргизии.

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