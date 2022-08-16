Эксперт оценил итоги встречи Путина и врио главы Тамбовской области

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко во вторник, 16 августа, поделился мнением об оказании помощи Тамбовской области на федеральном уровне.

Ранее в этот день состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, в ходе которой врио губернатора обозначил несколько важных проблем, среди которых качество питьевой воды и доступность транспорта в сельской местности. Для решения проблем Егоров попросил выделить региону около полутора миллиардов рублей. Глава государства, в свою очередь, пообещал передать информацию правительству страны и принять меры для решения проблем области.

«Когда врио губернаторов идут на выборы, им оказывается поддержка и несколько миллиардов рублей выделяется на решение наиболее жгучих проблем у конкретного региона», — отметил Минченко.

В связи с этим, по его мнению, помощь региону на федеральном уровне будет оказана.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств регионам Черноземья в размере 320 млн рублей. Средства направлены на модернизацию промышленных предприятий. Наибольшую сумму в размере 71 млн рублей получила Тамбовская область. Орловской области было направлено 70,2 млн рублей, Воронежской — 57 млн рублей, Курской — 55 млн рублей, Белгородской — 47 млн рублей, Липецкой — 20 млн рублей.

Отмечалось, что в общей сложности на модернизацию промышленных предприятий в 2022 году направят более 3,7 млрд рублей. Средства распределят между 54 регионами.