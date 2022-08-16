Британская газета опубликовала фото Джонсона с голым торсом

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на одном из отдаленных пляжей Греции продемонстрировал «грудные мышцы», к чему ранее призывал лидеров «Большой семерки» (G7). Фото Джонсона с голым торсом во время отдыха 16 августа опубликовала британская газета The Sun.

Фото: The Sun

По ее данным, покидающий свой пост премьер-министр крайне удивил местных жителей, которые никак не ожидали увидеть высокопоставленного политика в столь отдаленном месте, о котором мало кто знает.

Ранее, 26 июня, лидеры G7, готовясь фотографироваться, начали обсуждать, стоит ли им снимать пиджаки и одежду в целом, чтобы выглядеть круче президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вспомнив известную фотографию, где российский лидер сидит верхом на лошади во время отдыха в Туве, предложил устроить показ верховой езды с голым торсом, на что его коллега из Великобритании ответил, что участники должны показать свои грудные мышцы.

Этот обмен репликами 30 июня прокомментировал сам Путин. Он отметил, что не знает, как именно хотели раздеться лидеры G7 — до пояса или ниже, но выразил уверенность, что это в любом случае было бы отвратительным зрелищем.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал 7 июля причину отставки ряда политиков из правительства Джонсона. Он пошутил, что соратники британского премьера сбежали оттуда после того, как Джонсон оголил торс.