Эксперт дала советы по выбору безопасного и зрелого арбуза

Эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе арбуза.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 августа, эксперт призвала при выборе арбуза обращать внимание не только на его зрелость, но и безопасность плода.

Прежде всего она посоветовала не покупать арбузы на обочинах трасс или любых других несанкционированных торговых точках, поскольку эти ягоды могут впитывать вредные вещества, например, из выхлопных газов.

Лучше всего покупать арбузы и другие ягоды, овощи и фрукты на официальных московских торговых площадках. Митина пояснила, что перед тем, как отправиться на прилавки, партии бахчевых проходят обязательную проверку специалистов государственной ветеринарной службы, в том числе на содержание нитратов. Также покупатель может убедиться в наличии у продавца документов, подтверждающих безопасность продукции.

При совершении покупки важно оценить арбуз внешне. По ее словам, правильная форма плода — круглая и вытянутая к краям. На нем не должно быть никаких трещин.

«В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы», — отметила Митина.

Она призвала также остерегаться излишне мягких мест на арбузе: это означает, что во время сбора или транспортировки его сильно ударили, а места удара начинают портиться быстрее всего.

Также оценивать при покупке следует и арбузную корку, которая должна быть в меру блестящей и плотной. Если ее нельзя легко поцарапать, значит, плод достаточно зрелый. Проверить его на зрелость также можно, постучав по нему: если звук звонкий, значит, арбуз не разочарует.

Митина отметила, что на плоде должна присутствовать так называемая «щечка» — пятнышко, которое появляется на арбузе в месте соприкосновения с грунтом. Белая «щечка», как правило, указывает на то, что ягоду сорвали незрелой, а вот желтое или рыжее пятнышко поможет найти зрелый плод, пояснила она.

К признакам созревания арбуза также относится высохший хвостик, который должен быть не только сухим, но и хрупким.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова рассказала, сколько арбуза можно съедать за день. По ее словам, ежедневное употребление не менее двух порций арбуза, каждая из которых по объему должна совпадать с кулаком человека, благоприятно воздействует на организм, пишет RT. Диетолог отметила, что переизбыток арбуза приведет к вымыванию из организма минералов, отмечает телеканал «360». Специалист также посоветовала не садиться на арбузную диету, чтобы не навредить своему организму.

Накануне стало известно, что в Московской области проверили дыни и арбузы на содержание нитратов. Специалисты не выявили повышенного содержания вредных веществ в бахчевых культурах.

Также 15 августа в Роскачестве рассказали, что в день стоит съедать не более 400–500 г мякоти арбуза. Перед едой ягоду следует тщательно вымыть под проточной водой, лучше всего с мылом, чтобы очистить кожуру от грязи и пыли, пишет сайт kp.ru.

13 августа диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому следует ограничить употребление арбузов и дынь. В беседе с «Ридусом» специалист отметила, что из-за большого количества сахара в данных продуктах их употребление следует ограничить людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто страдает сахарным диабетом. По словам специалиста, даже здоровым людям необходимо есть дыни и арбузы отдельно от другой пищи.

В июле старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки одного из супермаркетов Юлия Лемешева рассказала, что лучше всего брать арбуз весом 7–9 кг. Хранить арбуз необходимо при 10–15 градусах и 80–90% влажности воздуха. В целом виде плод хранится в течение нескольких месяцев, пишет НСН.

В декабре нутрициолог Евгения Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты. По ее словам, к ним относятся банан, арбуз, манго, виноград, финики из-за высокого гликемического индекса, отмечает телеканал «Звезда».