Daily Express: заявление Путина о поставках вооружений союзникам России встревожило Запад

Президент России Владимир Путин выступил с «пугающим предостережением» на форуме «Армия-2022». Об этом 15 августа заявил обозреватель Daily Express Мэттью Дули.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или КНДР, получить современное и мощное оружие. Однако сегодня Путин дал понять, что Москва готова снабдить эти диктатуры и в том числе другие страны, которые могут представлять угрозу Западу, современным оружием», — заявил он.

Дули привел отрывки из речи Путина, в которых глава государства заявил об опережении российского оружия на десятилетия иностранных аналогов.

«Россия уже является вторым по величине экспортером оружия в мире после США, продавая оружие Китаю, Вьетнаму, Индии и даже Ирану помимо многих других стран», — отметил журналист.

Днем ранее Путин выступил на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». Он заявил, что Россия выступает за широкое развитие военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами. РФ может предложить другим странам самые современные виды вооружений, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Также глава государства заявил, что в России ценят союзников и единомышленников, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности, внося свой вклад в защиту многополярного мира.

15 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в 2022 году Россия поставила иностранным покупателям вооружение на общую сумму $5,4 млрд. При этом компания подписала контракты на будущее, так что в настоящее время портфель заказов составляет $52,9 млрд.