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Кардиолог перечислил способы распознать у себя признаки густой крови

Кардиолог Серебрянский: человек с густой кровью испытывает головные боли и быстро утомляется
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff
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Нехватка жидкости в организме и злоупотребление мочегонными препаратами могут привести к сгущению крови. Об этом сообщил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский во вторник, 16 августа.

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«У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость и тяжесть, иногда давящие боли в сердце. Но это признаки непостоянные», — сказал он в интервью «Москве-24».

Как подчеркнул Серебрянский, густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. На вязкость крови, по мнению специалиста, указывает ее количество при подрезках и ссадинах: если кровь не течет и быстро сворачивается, вязкость слишком высокая.

Серебрянский посоветовал также больше пить. Он считает, что ежедневной нормой является 1 л чистой воды и больше. «Плюс еще от 750 мл до 1 л жидкости дополнительно, особенно в жару», — добавил он.

Кроме того, Серебрянский порекомендовал обратиться к врачу и сдать общий анализ крови и гематокрит.

«Повышенный гематокрит говорит о сгущении крови. Общий анализ тоже много даст: тромбоциты, эритроциты тоже покажут, насколько кровь сгущена», — отметил кардиолог.

В декабре прошлого года врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала «Известиям», что по таким факторам, как повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосуда), стаз (замедление тока крови в сосуде) и коагулопатия (повышение активности свертывающей системы крови), можно отнести человека в группу риска образования тромбозов.

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