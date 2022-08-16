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Движение на российско-эстонской границе возобновлено

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Фото: t.me/customs_rf
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Приостановленное ранее движение на российско-эстонской границе в районе погранпункта Ивангород — Нарва возобновлено, поскольку обновление программных средств со стороны Эстонии завершено. Об этом 16 августа сообщила Федеральная таможенная служба России.

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«Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — уточняется в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о закрытии границы между Россией и Эстонией в районе погранпункта Ивангород — Нарва из-за демонтажа памятника танку Т-34 под Нарвой. Памятник был посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны.

О переносе Т-34 в Эстонский военный музей в Виймсистало стало известно утром 16 августа. Для этого территорию вокруг него оцепила полиция, был введен комендантский час.

13 августа стало известно, что с 18-го числа границы Эстонии для россиян с Шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировал решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, сказав, что это создает абсурдную ситуацию и является «немного слабоумным». Она отметила, что с этой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его поддержала премьер-министр Каллас.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

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