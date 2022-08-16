Движение на российско-эстонской границе возобновлено

Приостановленное ранее движение на российско-эстонской границе в районе погранпункта Ивангород — Нарва возобновлено, поскольку обновление программных средств со стороны Эстонии завершено. Об этом 16 августа сообщила Федеральная таможенная служба России.

«Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороной завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — уточняется в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о закрытии границы между Россией и Эстонией в районе погранпункта Ивангород — Нарва из-за демонтажа памятника танку Т-34 под Нарвой. Памятник был посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны.

О переносе Т-34 в Эстонский военный музей в Виймсистало стало известно утром 16 августа. Для этого территорию вокруг него оцепила полиция, был введен комендантский час.

13 августа стало известно, что с 18-го числа границы Эстонии для россиян с Шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировал решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, сказав, что это создает абсурдную ситуацию и является «немного слабоумным». Она отметила, что с этой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его поддержала премьер-министр Каллас.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.