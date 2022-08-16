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В Херсоне выдали госномера и водительские права российского образца

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Фото: t.me/VGA_Kherson
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Жителям Херсона выдали первые водительские права и государственные автомобильные номера российского образца. Об этом 16 августа рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

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«Одной из важных составляющих интеграции Херсонской области в РФ является свобода передвижения ее жителей по всей России. Поэтому в регионе активными темпами идет перерегистрация транспортных средств по российским стандартам», — сообщила ВГА в Telegram-канале.

Новые удостоверения автовладельцам вручили в Херсонском межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. Они также получили государственные регистрационные знаки получили с кодом региона 184.

6 августа ГУ МВД по Херсонской области рассказало, что в Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Местные жители с украинской регистрацией транспортного средства могут получить временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области.

Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов 27 мая уточнил, что российские нормы в части контроля за автотранспортом, в том числе дорожного движения, будут введены в регионе до конца года. Он сообщил, что будет заново создаваться база данных о собственниках автомобилей.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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