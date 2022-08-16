Дополнительные электрички введут для гостей фестиваля в Волжском

В Волжском, городе-спутнике Волгограда, готовятся к проведению первого фестиваля спорта, музыки и самовыражения «ULTRA 100». Он состоится 20 и 21 августа в парке «Волжский». Для гостей форума решено запустить дополнительные электрички.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на «ПривЖД», 20 августа два дополнительных поезда отправятся от станции Волгоград-1 в сторону Волжского в 7:45 и 22:57. А 21 августа рейсы запланированы на 9:00 и на 20:50.

Фестиваль «ULTRA 100» соберет тренеров, спортсменов, управленцев, медиков и представителей бизнес-сообщества. На мероприятии будут работать 35 площадок. Спортсмены преодолеют девять марафонских дистанций длиной от 1,5 до 22 км. Также в рамках фестиваля состоятся соревнования по SUP-серфингу и конные состязания. Организаторы обещают концерт и шоу гигантских воздушных змеев.