Генштаб ВС России заявил о попытке США разрушить основы безопасности в АТР

США стремятся разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 16 августа заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Белый дом стремится разрушить механизмы диалога АСЕАН, добиться разделения единого пространства безопасности в АТР. Увеличивается ударный потенциал американской группировки, прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «авантюрой и провокацией», направленной на дестабилизацию обстановки в мире.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Запад стремится распространить в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковую систему, которая будет похожа на Североатлантический альянс в Европе.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет.

В ответ на это 4 августа Китай начал учения вокруг Тайваня. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.