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Больше 11 тыс. жителей Якутии обследовались в «больницах на колесах»

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Больше 11 тыс. жителей Якутии прошли медицинские обследования в «больницах на колесах» за полгода. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на министра здравоохранения республики Лену Афанасьеву.

В 2021 году регион получил 14 мобильных медицинских комплексов, построенных на базе автомобилей «КамАЗ». Благодаря им специалисты посещают населенные пункты Алданского, Верхоянского, Верхневилюйского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Усть-Майского районов. Все машины оборудованы анализатором гемоглобина, глюкозы и холестерина, тонометром, электрокардиографом, кольпоскопом и укладкой для оказания скорой помощи.

«Благодаря мобильным комплексам медицинские бригады районных больниц стали активно выезжать для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдаленных населенных пунктов. По итогам шести месяцев текущего года осмотрено уже более 11 тыс. человек, что значительно повысило показатели профилактического медицинского осмотра населения», — сказала Афанасьева.

Благодаря компьютеризированному рабочему месту врачи заполняют документы пациентов в электронном виде.

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