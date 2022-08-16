Невролог назвала неочевидные признаки усталости мозга

Невролог и педиатр Ольга Гофман перечислила неочевидные признаки усталости мозга. В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 августа, специалист отметила, что ухудшение памяти является первым признаком усталости мозга и того, что нервной системе требуется отдых.

Гофман посоветовала регулярно проводить психоневрологический чекап, чтобы понять, как работает мозг и все ли с ним в порядке. Помимо ухудшения памяти об усталости мозга могут сигнализировать нарушение концентрации внимания, растерянность. Особенно это актуально для перенесших COVID-19, которые зачастую имеют проблемы с восприятием времени и пространства.

Кроме того, по словам невролога, к этим признакам в работе и личной жизни добавляется постоянное зависание в гаджетах и зависимость от них. Также люди не могут сосредоточиться на одном деле, испытывают нежелание приступать к задачам и тяжелому когнитивному труду.

Гофман также призвала не игнорировать симптомы, сигнализирующие о нарушениях работы нервной системы.

«Помимо слабости, утомляемости, бессонницы, легкой раздражительности это могут быть головные боли, боли в спине, онемение конечностей и ползание мурашек по спине, ногам и рукам», — объяснила специалист.

Если признаки не проходят в течение продолжительного периода, следует обратиться к специалисту и получить диагноз со схемой лечения. Самолечением невролог посоветовала не заниматься.

15 августа врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский перечислил первые признаки инсульта. По его словам, чаще всего об инсульте сообщает сильная головная боль, тошнота и ишемические атаки. Также у человека может резко подниматься артериальное давление, сообщает телеканал «360».

10 августа диетолог Елена Евдокимова рассказала, что продукты из ежедневного рациона могут по-разному влиять на мозговую деятельность. Для того чтобы улучшить работу мозга, необходимо скорректировать свое меню. Например, тем, кто хочет ускорить работу мозга, специалист советует есть больше цельнозернового хлеба из муки грубого помола: ржаной, ржано-пшеничный, хлеб с отрубями.

В июле врач-терапевт Андрей Звонков дал советы тем, кто перенес COVID-19 год назад. По словам специалиста, следует проходить обязательную диспансеризацию и при необходимости реабилитацию, обследоваться при обнаружении проблемы. Это может быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты, отмечает телеканал «Звезда».

Также в июле профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН рассказала, что стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают крайне негативное влияние на работу человеческого мозга. По ее словам, позитивное же влияние на мозг оказывает физическая нагрузка, пребывание в хорошем расположении духа и общение с близкими.