«ВКонтакте» заявила о снятии языкового барьера в мессенджере

Социальная сеть «ВКонтакте» снимает языковой барьер при общении, то есть сообщения будут переводиться на различные языки автоматически.

«Сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении, чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках», — информирует пресс-служба «ВКонтакте» во вторник, 16 августа.

Как сообщается в релизе, для перевода текста в чате нужно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Отмечается, что текст также можно прослушать.

«Перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться», — уточняется в сообщении.

9 августа российская соцсеть анонсировала глобальное обновление приложения, которое затронет сразу несколько ключевых продуктов платформы. Первым этапом обновления станет новый дизайн ленты.

23 мая стало известно, что «ВКонтакте» запустила сервис для поиска людей «Найди меня». Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.