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Два человека погибли при столкновении машины и дерева в Казани

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Легковой автомобиль врезался в дерево в Авиастроительном районе Казани. Два человека погибли, еще двое получили травмы.

Авария произошла вечером 15 августа в поселке Борисоглебское. По данным ИА «Татар-информ», 21-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машину откинуло на дерево. В момент аварии в салоне находились четыре человека.

Водитель легковушки скончался на месте. Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер в больнице. Еще двое пассажиров госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Рано утром 16 августа легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе Курганинск — Армавир в Краснодарском крае. Пять человек, находившихся в легковушке, скончались на месте.

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