Два человека погибли при столкновении машины и дерева в Казани
Легковой автомобиль врезался в дерево в Авиастроительном районе Казани. Два человека погибли, еще двое получили травмы.
Авария произошла вечером 15 августа в поселке Борисоглебское. По данным ИА «Татар-информ», 21-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машину откинуло на дерево. В момент аварии в салоне находились четыре человека.
Водитель легковушки скончался на месте. Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер в больнице. Еще двое пассажиров госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
Рано утром 16 августа легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе Курганинск — Армавир в Краснодарском крае. Пять человек, находившихся в легковушке, скончались на месте.