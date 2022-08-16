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В Эстонии объяснили закрытие границы с РФ обновлением программных средств

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Фото: ТАСС/Игорь Акимов
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Российско-эстонская граница в районе погранпункта Ивангород — Нарва закрыта из-за обновления программных средств со стороны Эстонии. Об этом 16 августа сообщила Федеральная таможенная служба.

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«С 8:00 16 августа на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород — Нарва. По информации эстонской стороны прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В Кингисеппской таможне рекомендовали перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

Ранее СМИ сообщили о закрытии границы между Россией и Эстонией в районе погранпункта Ивангород — Нарва из-за демонтажа памятника танку Т-34 под Нарвой.

Танк Т-34 в Нарве посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны. Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население — около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

О переносе Т-34 в Эстонский военный музей в Виймсистало стало известно утром 16 августа. Для этого территорию вокруг него оцепила полиция, был введен комендантский час.

13 августа стало известно, что с 18-го числа границы Эстонии для россиян с Шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом, комментируя решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, создает абсурдную ситуацию и является «немного слабоумным». Она отметила, что с этой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его поддержала премьер-министр Каллас.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев накануне назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

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