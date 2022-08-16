Колумнист Daily Express Дули заявил, что Путин сделал пугающее предупреждение Западу

Президент Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с пугающим предупреждением, заявив, что предоставит оружие своим союзникам. Об этом 16 августа написал репортер Мэтью Дули в статье для издания Daily Express.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», — говорится в публикации.

Автор отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотников. При этом Путин отметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.

По словам Дули, если Москва начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть воспринято как провокация.

Накануне в подмосковном центре «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022». Около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса представляют новейшие образцы военной техники.

Путин, выступая на форуме, заявил, что у России много единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Он подчеркнул, что Москва искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений.