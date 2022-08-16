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Почти 24 тыс. жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

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С начала сезона в Тюменской области почти 23,9 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на инфоцентр правительства региона.

Врач рассказал о правилах извлечения клеща

Укусы клещей были зарегистрированы во всех районах области. Порядка 10,3 тыс. случаев присасывания выявлены в Тюмени и Тюменском районе. Еще больше 2,2 тыс. человек пострадали в Тобольске и Тобольском районе.

Всего с начала сезона пострадали 4226 детей.

Количество обращений в медицинские организации не превышает среднего многолетнего значения. Зарегистрировано 87 случаев клещевого энцефалита, еще 83 человека заболели боррелиозом. Жители Тюменской области, которые пострадали от укуса клеща, но не привиты от энцефалита, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

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