В Китае представят новый электромобиль Smart Brabus

На автосалоне в китайском Чэнду на 26 августа намечен показ нового электрического Smart Brabus. Китайские СМИ утверждают, что модель будет оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 400 или 428 л. с. Об этом 16 августа сообщило издание Carscoops.

В преддверии дебюта стало известно, что электромобиль станет очень мощным, его два электромотора суммарно дадут полноприводной машине либо 400, либо 428 л.с.

Ожидается, что у полноприводного электромобиля будет спортивная настройка подвески, а мощные тормоза еще больше улучшат управляемость машины.

Издание отметило, что незамаскированный прототип Smart Brabus был замечен в Китае в апреле 2021 года, поэтому уже ясно, как будет выглядеть электрокар.

Бамперы, воздухозаборники, пороги, корпуса зеркал заднего вида, крыша, а также тормозные суппорты выкрашены в красный цвет. Эти элементы кузова будут контрастировать с матово-серой внешней отделкой и черными эмблемами.

Сиденья машины будут обиты кожей и замшей из микрофибры с красной строчкой и красными ремнями безопасности.

Ранее в этот же день электромобиль Great Wall Motors, ранее известный под именем Saloon Mecha Dragon, был замечен в Китае во время тестов.