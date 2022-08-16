Рабочий погиб при спиливании веток в Амурской области
Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Амурской области. Мужчину ударило током, когда он спиливал ветки.
Трагедия произошла 16 августа в Прогрессе. 39-летний рабочий убирал ветки, которые нависали над проводами. Во время спиливания мужчина коснулся кабеля и получил удар током, пишет Амурская служба новостей.
Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, а также проверяет соблюдение законодательства об охране труда.
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели разнорабочего. Его затянуло под пресс для заготовки сена в крестьянско-фермерском хозяйстве.