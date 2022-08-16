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Шойгу назвал абсурдными утверждения о возможном применении химоружия на Украине

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Утверждения о возможности применения Россией химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в стране еще в 2017 году. Об этом 16 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что в отличие от США такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», — сказал он на конференции по безопасности в Москве.

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Ранее, 6 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России. Захарова отметила, что невозможно не замечать опасных последствий данной ситуации, когда киевскому режиму практически выдали индульгенцию на совершение любых, даже самых гнусных преступлений вплоть до инсинуаций с химическим оружием или опасными химикатами, утечка которых может привести к массовой гибели людей и длительному заражению местности.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее, в 2017 году, был ликвидирован последний боеприпас химического оружия, имевшегося в российском арсенале. Команду на уничтожение дал президент РФ Владимир Путин по телемосту. Он назвал окончание ликвидации российского арсенала химоружия историческим событием.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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