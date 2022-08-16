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Опубликованы кадры последствий обстрела Киевского района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» показал кадры последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео показаны поврежденная автомобильная заправочная станция, здание магазина и разрушенные постройки.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Донецк вновь с утра 16 августа подвергается атаке ВСУ. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили 63 снаряда разных калибров в период с 5:28 (время совпадает с мск) до 13:00.

Днем ранее два района Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Без напряжения оказались 236 трансформаторных подстанций, 47 тыс. бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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