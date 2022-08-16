Опубликованы кадры последствий обстрела Киевского района Донецка
Корреспондент телеканала «Известия» показал кадры последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На видео показаны поврежденная автомобильная заправочная станция, здание магазина и разрушенные постройки.
Донецк вновь с утра 16 августа подвергается атаке ВСУ. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили 63 снаряда разных калибров в период с 5:28 (время совпадает с мск) до 13:00.
Днем ранее два района Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Без напряжения оказались 236 трансформаторных подстанций, 47 тыс. бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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