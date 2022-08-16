Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
В Исаклинском районе Самарской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 16 августа на 1157-м км автодороги М-5 «Урал». Столкнулись грузовой автомобиль Iveco Stralis и легковая Suzuki.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили различные травмы, от которых скончались на месте, пишет НИА «Самара».
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вечером 31 июля в Волжском районе Самарской области столкнулись легковые Renault и Hyundai. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.