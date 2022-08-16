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Skoda показала салон концепт-кара Vision 7S

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Фото: Skoda Auto
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Компания Skoda показала салон концепт-кара Vision 7S. Об этом 16 августа сообщил портал Drom.ru.

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Ресурс отметил, что Skoda Auto в ближайшее время представит новый концептуальный кроссовер Vision 7S. По мнению экспертов, салон новинки дает представление о том, как будут внутри выглядеть среднеразмерные электрокроссоверы марки.

По случаю скорой премьеры электромобиля Skoda Auto распространила фото передней панели салона. На затемненном кадре видны огромный вертикальный планшетный дисплей медиасистемы, отдельный блок управления микроклиматом и рулевое колесо.

В концепт-каре шесть полноценных мест и одно детское, оно расположено между первым и вторым рядами машины.

Мировая премьера автомобиля запланирована на 30 августа 2022 года. В настоящее время в гамме Skoda Auto два электрических кроссовера: Enyaq iV и Enyaq iV Coupe.

12 августа стало известно, что в июле 2022 года в России подешевела четверть из 20 наиболее популярных автомобилей по сравнению с июлем 2021 года. На втором месте в рейтинге у Skoda Rapid. Средняя цена машины составила 1,2 млн рублей в июле текущего года.

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