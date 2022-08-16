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Юрист назвала основания для смертного приговора наемникам в ДНР

Юрист Ярмуш рассказала, каким категориям наемников может грозить смертная казнь в ДНР
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Адвокат Мария Ярмуш во вторник, 16 августа, в беседе с «Известиями» рассказала, какие категории иностранных наемников могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) после окончания специальной военной операции России по защите Донбасса.

Юрист рассказала, что термин «наемник» был формулирован в Женевской конвенции 1949 года. Согласно документу, наемниками являются иностранные граждане, которые за материальную выгоду приехали воевать в чужую страну и осуществляют такие действия, как вербовка, участие в военных действиях, финансирование или обучение.

Обвинение, которое вменяется осужденным в ДНР иностранным наемникам (насильственный захват власти), подразумевает посягательство на власть республики.

«Иностранцы, когда вошли на территорию ДНР и осуществляли насильственные действия, участвовали в военных операциях — тем самым они хотели свергнуть власть, которая была выбрана жителями республик на законном основании. Как мы понимаем, республики после признания их независимости Россией стали обладать правосубъектностью и суверенитетом. Соответственно, у них есть законодательство, которое защищает этот суверенитет и защищает государственную власть в этих республиках», — объяснила Ярмуш.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

Таким образом, под посягательство на власть республики попадают любые насильственные действия, которые направлены на то, чтобы эту власть пошатнуть — желание физически устранить людей, которые обладают государственной властью или изменить строй или целостность республики.

«То есть люди приехали из-за границы, им захотелось заработать денег, при этом они не являются гражданами Украины или ДНР. Взяли вооружение, прошли обучение. Их единственная цель — это с помощью насилия изменить государственный строй в ДНР. То есть налицо состав преступлений», — добавила адвокат.

Однако даже после этого им могла грозить не смертная казнь, а длительное лишение свободы.

«Но смертную казнь получат только те наемники, в чьих действиях будут установлены уничтожение мирного населения, геноцид, издевательство над военнопленными <...> Будут смертную казнь давать тем наемникам, которые это заслужили и чьи действия попадают под статьи УК ДНР, предусматривающие высшую меру наказания», — заключила Ярмуш.

Днем ранее в Верховном суде ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины.

Шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу вменяют в вину участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях в качестве наемника, гражданина Великобритании Дилана Хили — в вербовке наемников.

Первым троим иностранцам грозит смертная казнь. Все пятеро наемников не признали свою вину и не согласились с обвинением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа сообщил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможными обвинениями в отношении этих наемников.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. Защита осужденных подала апелляции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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