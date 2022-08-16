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В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины

Представитель СВР Матвеев: западные кураторы приступили к разработке планов по разделу и оккупации части Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по разделу части территории Украины. Об этом заявил 16 августа представитель Службы внешней разведки (СВР) РФ, генерал-полковник Владимир Матвеев.

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«Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», — заявил он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

7 августа экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что в ближайшее время может состояться раздел Украины. Он рассказал, что в стране группируются радикально настроенные граждане, которых, по его мнению, могут использовать для «раскачки ситуации» и провокаций в Киеве ближайшей осенью.

27 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что аналитики западных государств ждут, что Украина уменьшится в размерах до границ Киевской области.

До этого, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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