Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья с собаками эмигрировала с территории Украины с начала специальной военной операции.

«Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — высказалась она в своем Telegram-канале во вторник, 16 августа.

Ранее в этот день Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в РФ и объявлен в розыск) признался, что в ночь с 24 на 25-е февраля «добрался до границы (Украины. — Ред.). В этот момент приехали мои дети, родители, собаки. Я всех обнял, поцеловал. Я въехал на Украину, они выехали с Украины».

В июле глава МИДа Украины заявил о намерении Вооруженых сил Украины (ВСУ) вернуть контроль над утраченными землями. По словам министра, возвращение «полного суверенитета» — главная цель Киева. Он добавил, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

В июне Кулеба сообщал о готовности Украины воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия. Он развеял надежды Запада, будто без военной помощи Киев охотнее пойдет на уступки.

В том же месяце глава украинского МИДа в статье для журнала Foreign Affairs охарактеризовал призывы к компромиссу как побочный продукт растущей усталости. Он подчеркнул, что Украина не пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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