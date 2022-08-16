Благоустройство Кривцовского мемориала стартовало в Орловской области

В Болховском районе Орловской области стартовало благоустройство мемориального комплекса «Кривцовский мемориал». Об этом сообщает официальный портал региона.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите отечества». На них выделили 13 млн рублей.

Как уточняет InfoOrel.ru, подрядчику предстоит выполнить облицовку вокруг Вечного огня, уложить бордюрный камень, а также обустроить ограждение. Кроме того, на территории появятся новые скамейки и урны.

Привести мемориал в порядок планируется к 15 октября 2022 года.

4 августа сообщалось, что в Волгограде планируют отреставрировать братскую могилу на площади Ленина и мемориал на Аллее Героев. Максимальную стоимость работ оценили в 61,6 млн рублей.