На «Улице Дальнего Востока» Хабаровский край представит проекты технологического лидерства

Хабаровский край покажет промышленный, инвестиционный и туристический потенциал на выставке «Улица Дальнего Востока», которая откроется 5 сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ-2022. Регион продемонстрирует инновационные флагманские проекты, отражающие дух дальневосточников-первооткрывателей.

Экспозиция Хабаровского края будет оформлена в стиле хай-тек с использованием стекла, металла и искусственных растений, имитирующих живые цветы. Предполагается, что многофункциональный выставочный павильон-трансформер будет работать многие годы и станет отражением особых компетенций, отличающих регион от остальных субъектов Дальнего Востока. В числе приоритетов края — высокотехнологичные производства и инновации, которые вносят весомый вклад в технологическую независимость Российской Федерации.

В центральном модуле откроется выставочная экспозиция, объединяющая несколько тематических зон: «Перспективы развития», «Промышленный потенциал», «Туризм», «Инвестиционный климат». Информация будет представлена через интерактивный видеоконтент: будут использоваться тачскрин-технологии, современная анимация, 3D-визуализация объектов, технологии видеомаппинга, анимационные фильмы и презентации.

Перспективы развития Хабаровского края посетителям покажут с помощью интерактивного стола, повторяющего очертаниями границы региона на карте России. Здесь можно будет буквально «прикоснуться» к флагманским проектам региона. Среди них — остров Большой Уссурийский, Большая набережная, межвузовский кампус, спортивно-туристический комплекс «Хехцир», Дальневосточный художественный музей.

В зоне, посвященной промышленному потенциалу Хабаровского края, будет организована инсталляция в индустриальном стиле. Гостям презентуют ключевые направления краевой промышленности: судостроение и самолетостроение, а также достижения ведущих предприятий. В зоне будет работать VR-стенд самолета SSJ-100 от ПАО «Иркут».

Инсталляция с проекционным экраном расскажет об уникальных туристических достопримечательностях края: высокогорном озере Амут, хребте Дуссе-Алинь, Амурских столбах, петроглифах Сикачи-Аляна, Шантарских островах и др., а также о перспективных проектах туристических комплексов, которые скоро смогут принять гостей. В свою очередь зона «Инвестиционный климат» будет представлена мультимедийной инсталляцией, отражающей ключевые региональные инвестиционные проекты.

В центральном модуле откроются «мягкая» зона и лаундж-зона. Здесь участники выставки смогут провести короткие встречи и деловые переговоры, подписать соглашения.

Посетителям предложат сфотографироваться в фотозоне «Чемпионы» и прогуляться по аллее «Набережная Амура», концептуально представляющей перспективные проекты Хабаровска. Графические изображения напомнят гостям о проведении во Владивостоке II Международного форума по сохранению тигра (5 сентября 2022 года), а выступления творческих коллективов Хабаровского края, которые состоятся на сценической площадке, порадуют всех любителей культуры.

«Хабаровский край — регион, которому есть чем гордиться! Как подчеркивает пПрезидент России Владимир Владимирович Путин, «дальневосточники в широком смысле этого слова — это пионеры, первооткрыватели». Мы приготовили для вас множество новых форматов, стараясь отразить тот самый дух первооткрывателей, о котором говорит президент. Уверен, вы проведете немало интересных и полезных минут, знакомясь с Хабаровским краем. Но завершить этот визит я бы посоветовал на набережной Амура. Особенно красива она в вечернее время. Одновременно можно насладиться культурной программой, которую представят на расположенной рядом сцене лучшие коллективы региона. Ждем вас в павильоне и, конечно, в самом Хабаровском крае!» — говорит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания форума ее работа продлится до 11 сентября. Вход для жителей и гостей Владивостока и других городов свободный.