Daily Express рассказала о «пугающем предупреждении» Путина Западу

Президент России Владимир Путин сделал Западу «пугающее предупреждение», заявив о намерении вооружить союзников современным оружием. Об этом 15 августа написал обозреватель Daily Express Мэттью Дули.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако сегодня Владимир Путин дал понять, что Москва готова снабдить эти страны <...> «современным оружием», — написал Дули.

Он отметил, что если Россия начнет увеличивать поставки высокотехнологичного оружия некоторым из враждебно настроенных по отношению к Западу стран, то это может быть расценено как провокация.

«Однако Россия уже является вторым по величине экспортером оружия в мире после США, продавая его Китаю, Вьетнаму, Индии и даже Ирану помимо многих других стран», — заявил Дули.

Накануне Путин выступил на открытии форума «Армия-2022» в Московской области. В числе прочего он заявил, что Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами. Страна готова предложить им самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов, добавил глава государства.

15 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия в 2022 году поставила иностранным покупателям за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд. Одновременно компания подписывает контракты, и в настоящее время портфель заказов составляет $52,9 млрд.