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С начала года более 55 тыс. жителей Подмосковья получили социальную помощь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Социальную помощь с начала года получили свыше 55 тыс. жителей Московской области. Об этом во вторник, 16 августа сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

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Кто сможет рассчитывать на такую помощь

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, общая сумма выплат превысила 200 млн рублей. Она уточнила, что выплаты получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители региона, отмечает телеканал «360».

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что выплаты для семей с низким доходом могут быть единовременными или периодичными. При этом один человек может получить от 300 до тысячи рублей в месяц, но не более 6 тыс. рублей в год. Одиноко проживающий ветеран или семья ветеранов может претендовать на выплату от 300 до тысячи рублей в месяц или не более 7 тыс. в год.

Подать заявку на получение поддержки можно на «Госуслугах», пишет РИАМО.

11 августа Каклюгина рассказала, что в Московской области родители школьников автоматически получили выплату на детей к новому учебному году. Так, многодетные семьи получили на каждого школьника выплату в размере 3 тыс. рублей. А семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребенка-инвалида, получили выплату в 13 тыс. рублей.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября 2022 года рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Он также дал поручение определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена «Родительская слава», а также тем, кто награжден орденом «Родительская слава» (в размере 200 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно), сообщает агентство городских новостей «Москва».

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет дополнительно выделено 7 млрд рублей на адресную социальную помощь москвичам в рамках поддержки граждан в условиях санкционного давления, пишет НСН. Помощь рассчитана на граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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