Возникает ощущение, будто все ждут, когда Украина рухнет и проблема исчезнет сама собой. Об этом 15 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее, 11 июня, газета The Washington Post сообщила, что в странах Запада постепенно исчезает эйфория по поводу того, что конфликт на Украине завершится победой Киева. Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряженных украинских сил, говорилось в статье.

До этого, 7 июня, член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе предсказал неизбежную победу России на Украине. Он подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Жантийе также отметил стратегические успехи российской стороны в районе Северодонецка.

2 июня профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill написал, что победа Украины над Россией невозможна. Он добавил, что ВСУ несут огромные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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