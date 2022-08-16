Глава Минобороны Шойгу назвал ложью заявления о планах применить ядерное оружие на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал фейком информацию о планах Российской Федерации использовать на украинской территории тактическое ядерное оружие.

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности во вторник, 16 августа.

Министр обороны обратил внимание на то, что необходимость в нанесении такого удара по Украине отсутствует с военной точки зрения.

«Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, он напомнил, что использование такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, определенными в руководящих документах РФ.

Условия применения Москвой ядерного оружия закреплены в Основах госполитики России в области ядерного сдерживания. Документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным в июне 2020 года.

Там сказано, что Россия может применить ядерное оружие в следующих случаях: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Москва не раз заявляла об отсутствии планов применять ядерное оружие во время специальной военной операции. Таким образом, 19 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что стремления средств массовой информации приписать главе МИДа РФ Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на украинской земле провалены. Также она припомнила, что недопустимость ядерной войны — это категоричная позиция России.

Ранее, 18 мая, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что, по ядерной доктрине РФ, Москва может нанести исключительно ответный удар. Он считает, что страна не пойдет на такие крайние меры, если речь идет не о защитной реакции.

Российская Федерация 24 февраля объявила о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась по причине обострившейся в середине февраля ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках. В то время власти ЛДНР сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ участились. Была объявлена эвакуация мирных жителей в Россию. Помимо этого, Донбасс попросил признать независимость. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».