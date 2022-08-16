Композицию «Рождение Афродиты» вернули в сад Сан-Галли в Петербурге

В сад Сан-Галли в Санкт-Петербурге вернули бронзовую композицию «Рождение Афродиты». Об этом «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает в своем Telegram-канале.

По данным предприятия, специалисты воссоздали точную копию скульптуры. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил выполненные работы, после чего бронзовую Афродиту установили на постамент фонтана.

Полностью завершить восстановление фонтана планируется до конца августа 2022 года. Как уточняет телеканал «78», Водоканал уже обустроил для него новую чашу. В скором времени будут проведены пусконаладочные работы.

Композиция «Рождение Афродиты» представляет собой фигуру древнегреческой богини любви, красоты и плодородия, выходящую из раковины. У ног Афродиты расположились два ангела, один из которых будто пытается коснуться ее рукой.