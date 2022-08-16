На Крымском мосту зафиксирован рекорд суточного трафика

15 августа на Крымском мосту был зафиксирован рекорд суточного автомобильного трафика. Об этом 16 августа сообщил оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор «Тамань».

«Зафиксирован новый рекорд суточного трафика Крымского моста. За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей», — заявила организация «РИА Новости».

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года. Тогда по мосту, соединяющему полуостров с материковой частью России, проехало 37 374 автомобилей.

«Всего с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 млн автомобилей, в том числе более 3 млн фур и 233 тыс. автобусов», — добавили в ФКУ Упрдор «Тамань».

15 августа сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил о надежной защите Крымского моста. Он заявил, что у украинской стороны нет вариантов повредить его.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

В ответ депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобные заявления депутатов Верховной рады и других видных деятелей Украины симптомами белой горячки. По его словам, такие планы напоминают разговор душевнобольных пациентов из повести Антона Чехова «Палата № 6», так как мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.