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На Крымском мосту зафиксирован рекорд суточного трафика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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15 августа на Крымском мосту был зафиксирован рекорд суточного автомобильного трафика. Об этом 16 августа сообщил оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор «Тамань».

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«Зафиксирован новый рекорд суточного трафика Крымского моста. За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей», — заявила организация «РИА Новости».

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года. Тогда по мосту, соединяющему полуостров с материковой частью России, проехало 37 374 автомобилей.

«Всего с начала работы автодорожной части моста по нему проехало более 21 млн автомобилей, в том числе более 3 млн фур и 233 тыс. автобусов», — добавили в ФКУ Упрдор «Тамань».

15 августа сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил о надежной защите Крымского моста. Он заявил, что у украинской стороны нет вариантов повредить его.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

В ответ депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобные заявления депутатов Верховной рады и других видных деятелей Украины симптомами белой горячки. По его словам, такие планы напоминают разговор душевнобольных пациентов из повести Антона Чехова «Палата № 6», так как мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.

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