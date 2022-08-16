РЖД открыли первые капсульные отели на вокзалах Москвы

РЖД открыли капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

«Первые капсульные отели уже работают на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Они размещены в залах «Комфорт» и представляют собой капсулы — места для отдыха или комфортного сна», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что все капсулы оснащены шумоизолирующей шторкой, багажным отделением и розеткой формата USB. Такие спальные места рассчитаны на одного человека, но также возможно размещение матери с ребенком до шести лет; они работают круглосуточно.

Услуга предоставляется круглосуточно. Арендовать капсулу можно на 1, 3, 6 или 12 часов.

Цена на размещение в таком отеле начинается от 250 рублей.

Ранее, в августе, сообщалось, что сначала 2022 года цены в отелях Санкт-Петербурга выросли более чем на 30%. Средняя стоимость ночи проживания в июле в городе составила 4800 рублей. Показатель — на 30% выше, чем был в марте.

О ценах на отели на Черноморском побережье 28 июля сообщалось, что за недельное размещение в некоторых двухзвездочных отелях в Сочи туристам в августе предлагают заплатить 140 тыс. рублей.

Самыми дешевыми направлениями для путешествий в августе были названы Москва, Санкт-Петербург и Калининград.