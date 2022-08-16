Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил об окончании однополярного мира после начала спецоперации
Мир
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Мир
Путин заявил о соответствии начала спецоперации в Донбассе уставу ООН
Мир
В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины
Экономика
IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию
Общество
В Минобороны назвали причину ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня
Спорт
IBU обсудит продление отстранения биатлонистов России и Белоруссии
Туризм
Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 5–10 раз
Мир
Глава МИД Украины уличил Запад в желании увидеть крах страны
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

РЖД открыли первые капсульные отели на вокзалах Москвы

0
Фото: t.me/telerzd
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РЖД открыли капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

По России, с любовью: сколько туристы готовы потратить на путешествие
И куда отправляются любители недорогих поездок

«Первые капсульные отели уже работают на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Они размещены в залах «Комфорт» и представляют собой капсулы — места для отдыха или комфортного сна», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что все капсулы оснащены шумоизолирующей шторкой, багажным отделением и розеткой формата USB. Такие спальные места рассчитаны на одного человека, но также возможно размещение матери с ребенком до шести лет; они работают круглосуточно.

Услуга предоставляется круглосуточно. Арендовать капсулу можно на 1, 3, 6 или 12 часов.
Цена на размещение в таком отеле начинается от 250 рублей.

Ранее, в августе, сообщалось, что сначала 2022 года цены в отелях Санкт-Петербурга выросли более чем на 30%. Средняя стоимость ночи проживания в июле в городе составила 4800 рублей. Показатель — на 30% выше, чем был в марте.

О ценах на отели на Черноморском побережье 28 июля сообщалось, что за недельное размещение в некоторых двухзвездочных отелях в Сочи туристам в августе предлагают заплатить 140 тыс. рублей.

Самыми дешевыми направлениями для путешествий в августе были названы Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022