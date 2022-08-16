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Боец Шлеменко пообещал устроить зрелище в поединке с Иличем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец ММА Александр Шлеменко, готовящийся к поединку с сербом Александром Иличем по прозвищу Джокер, заявил 16 августа, что устроит потрясающее зрелище.

«Ни один из моих 75 профессиональных боев ни разу зрители не были разочарованы тем, что включили, не спали, ждали», — заявил Шлеменко.

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Бой между Шлеменко и Иличем по правилам ММА пройдет 26 августа в Екатеринбурге. РЕН ТВ покажет трансляцию боя.

13 августа Шлеменко выразил мнение, что Джокер высокий и неудобный. Преимуществом серба он назвал то, что спортсмен левша. В то же время Илич 12 августа назвал своего соперника легендой.

Шлеменко выступает в ММА на профессиональном уровне с 2004 года. Российский спортсмен является одним из самых успешных бойцов в истории организации WBA Asia благодаря 12 одержанным победам. На его счету 61 победа и 13 поражений.

Кроме боя Шлеменко и Джокера 26 августа состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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