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Новый электрический фастбэк Great Wall заметили во время тестов

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Фото: соцсети
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Электромобиль Great Wall Motors, ранее известный под именем Saloon Mecha Dragon, замечен в Китае во время тестов. Об этом 16 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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По информации издания, компания Great Wall Motors выделила направление производства люксовых машин на новых источниках энергии, включая водородные, в марку Saloon. Новую версию электрокара Mecha Dragon заметили в Китае во время тестов.

Электромоторы первой генерации прототипа выдавали 543 л. с., что позволяло фастбэку разгоняться до первой «сотни» за 3,7 секунды. Дальности хода составляла 802 км. Первый тестовый экземпляр Mecha Dragon на заряд до 50% уходило 10 минут.

Подробности начинки электромобиля второй версии электромобиля не разглашаются, машина плотно скрыта камуфляжем, однако некоторые моменты можно рассмотреть подробно.

По сравнению с прототипом модели образца 2021 года у нового «Дракона» фары изменённого вида. Крупнее стали боковые зеркала. Профиль машины остался прежним. В задней части Mecha Dragon на корме фастбэка специалисты заметили буквы SAR. Возможно, что именно под этим именем будет известен Saloon.

На шпионских фотографиях хорошо виден салон тестового электрокара. На центральной консоли виден крупный монитор, предназначенный как для водителя, так и для пассажира.

SAR Mecha Dragon покажут на автосалоне в Гуанчжоу в 2022 году. Возможно, что тогда же стоит ждать каких-либо прогнозов относительно экспорта модели в Россию.

12 августа в российской компании Evolute сообщили, что цена на первый электроседан модели i-Pro составит в России около 2 млн рублей с учетом субсидирования со стороны государства. Седан i-Pro создан на базе китайского автомобиля Dongfeng Aeolus E70.

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