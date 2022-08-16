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Располневшего Мэнсона раскритиковали в социальных сетях

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Фото: Соцсети
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Последние появление американского музыканта Мэрилина Мэнсона на публике вызвало критику пользователей социальных сетей. На опубликованных снимках видно, что исполнитель набрал несколько лишних килограммов.

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Рок-звезда попал в объективы папарацци в Голливуде, прогуливаясь со своей супругой Линдси Юсич. Камеры запечатлели Мэнсона, одетого в черное, без макияжа и сильно располневшего.

Пользователи социальных сетей не преминули отметить, что от былого демонического образа музыканта осталось мало. Поклонники предположили, что артист запустил себя после того, как в 2021 году на него обрушился шквал обвинений в насилии со стороны сразу нескольких девушек.

Обвинения против Мэрилина Мэнсона в насилии

Первой обвинение выдвинула бывшая возлюбленная Мэнсона, актриса и модель Эван Рэйчел Вуд. Знаменитости находились в отношениях четыре года с 2006 и даже хотели пожениться, однако помолвка была разорвана. По словам девушки, она не смогла жить в состоянии страха и терпеть шантаж.

Также о насилии со стороны артиста заявляла звезда телесериала «Игры престолов» Эсме Бьянко. Актриса рассказывала, что Мэнсон неоднократно использовал наркотики, прибегал к физической силе и угрозам для того, чтобы принудить ее совершить половой акт.

С похожими обвинениями выступили еще несколько девушек.

Сам Мэнсон называл обвинения в свой адрес «искажением реальности». Певец заявил, что его интимные отношения всегда происходили по согласию с партнерами.

В защиту исполнителя выступала его экс-супруга Дита фон Тиз. Она отмечала, что за время их совместной жизни Мэнсон никогда не демонстрировал склонности к насилию.

Биография Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) — американский рок-певец, композитор, актер, основатель и фронтмен рок-группы Marilyn Manson. Свой сценический псевдоним артиста создал, сложив два имени известнейших американских личностей – актрисы Мэрилин Монро и убийцы Чарльза Мэнсона.За свою музыкальную карьеру выпустил 11 студийных альбомов.

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