Мантуров заявил о планах нарастить выпуск Ту-214 до 12 единиц в год

В России планируется нарастить объем производства самолетов Ту-214 как минимум до 10–12 единиц в год. Об этом заявил 16 августа вице-премьер страны и глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе форума «Армия-2022».

«Например, Ту-214, который приобретался только для специальных задач, <…> для государственной авиации, сегодня оказался востребованным. <…> Мы наращиваем темпы производства как минимум до 10–12 машин по году, это будет хорошим подспорьем, страховкой для того, чтобы обеспечивать запросы авиакомпаний», — сказал министр.

Ранее, во вторник, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первые магистральные авиалайнеры Ту-214 появятся уже в 2023 году.

По его словам, Ту-214 будет комфортным для пассажиров. Воздушное судно будет оснащено светотехническим оборудованием, креслами, полками и кондиционерами, которые будут отвечать международным требованиям.

6 апреля стало известно, что ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus.

22 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год.

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций, введенных Западом против РФ после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.