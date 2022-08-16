Путин заявил о соответствии начала спецоперации в Донбассе уставу ООН

Спецоперация по защите Донбасса была начата в соответствии с уставом ООН. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин.

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — заявил глава государства во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

17 июня Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса полностью соответствует международному праву. Он пояснил, что когда Косово отделялось от Сербии, Международный суд ООН под давлением западных стран принял решение, гласящее, что в соответствии с уставом ООН, когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно.

Ранее, 26 апреля, Путин указал генсеку ООН Антониу Гутерришу на прецедент Косово, объясняя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства заявил, что лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово, а также «комментарии — и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран — все это поддержали».

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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