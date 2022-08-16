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Путин назвал глупостью тщетные попытки Запада «отменить» Россию

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Президент РФ Владимир Путин заявил о тщетности попыток стран Запада «отменить Россию». С этими словам президент российский лидер 15 августа поприветствовал гостей и участников четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт», который открылся в Крыму.

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Путин отметил также, что историю делают люди и призвал западные страны учить уроки истории.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — подчеркнул президент.

Также в своем обращении к участникам форума, президент отметил, что российская молодежь, умеющая мечтать, творить, работать и побеждать, будет продолжать традиции культуры, а также обеспечит преемственность поколений.

По мнение Путина, участники фестивали — творческие и яркие личности, объединение общими ценностями, такими как вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям.

«Именно эти качества, качества национального характера, делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой», - заявил президент.

Также в этот день глава России выступил на открытии международно-технического форума «Армия-2022», где отметил нежелание союзников и единомышленников Москвы прогибаться перед так называемым США.

По словам Путина, необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

Ранее, в марте, о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры.

Ряд западных стран ужесточил санкционное давление на Россию в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Санкции коснулись не только экономики, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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