Две московские площадки отказались принимать поэтический вечер из-за спецоперации

Столичные площадки ДК «Рассвет» и студия «Фотофактура» отказались проводить у себя поэтический вечер о специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил организатор мероприятия, телеканал RT.

RT при подготовке мероприятия для поэтов и музыкальных групп, посвятивших произведения спецоперации на Украине, столкнулся с отказами со стороны площадок.

Так, представители ДК «Рассвет» сначала подтвердили бронь. Однако узнав тему поэтического вечера, они заявили об отсутствии свободных мест до конца года. В «Фотофактуре» же прямо сказали о нежелании принимать мероприятие, связанное с тематикой СВО.

Пространство ДК «Рассвет», созданное для проведения культурных и образовательных мероприятий, открылось в Столярном переулке летом 2021 года. Проект запустила продюсерская компания InLiberty.

InLiberty — русскоязычный проект, который создавался при участии двух неправительственных либертарианских организаций из США — фонда «Атлас» и Института Катона.

В 2021 году, например, InLiberty проводил бесплатную онлайн-школу «Справедливое общество» при поддержке германского Фонда Фридриха Науманна, московский филиал которого был исключен Минюстом из профильного реестра за нарушение российского законодательства.