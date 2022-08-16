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IBU обсудит продление отстранения биатлонистов России и Белоруссии

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Фото: ТАСС/EPA/ARMANDO BABANI
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Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит рекомендацию исполнительного комитета о продлении отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ). Об этом 16 августа сообщил сайт IBU.

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«Исполком также добивается от конгресса IBU подтверждения ранее принятого решения о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица по-прежнему не будут допущены к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в целях защиты безопасности спортсменов и честности соревнований IBU», — сказано в сообщении.

Оба предложения будет представлены к утверждению на конгрессе IBU, который состоится с 15 по 18 сентября в австрийском Зальцбурге. Согласно уставу IBU, отстранение национальных федераций от членства исполкомом применяется до следующего конгресса и должно быть рассмотрено членами IBU.

29 марта исполком IBU приостановил членство СБР и БФБ, сообщал «Спорт-Экспресс». В организации заявили, что национальные федерации нарушили гуманитарные обязательства, обозначенные уставом IBU.

2 марта стало известно, что IBU принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации.

Это произошло после того, как 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что решение связано с проведением операции РФ по защите Донбасса. В СБР заявили, что будут отстаивать права спортсменов в суде.

Подобные санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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