Действия правительства США и ультиматум в вопросе газа от президента России Владимира Путина побудил многие страны отказаться от доллара, сообщила китайская газета Global Times в воскресенье, 14 августа.

По мнению автора, другие государства боятся, что США могут захватить активы тех, кто отказывается подчиняться Вашингтону. Такие действия побуждают их переориентировать свои резервные активы, отказываясь от доллара. Эксперт напомнил, что Федеральная резервная система США заботится только об интересах своей страны. Издание отметило, что американский Центробанк в последние годы часто ошибался в денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности, а также инфляционные кризисы.

В статье также говорится, что после старта спецоперации по освобождению Донбасса Запад поспешил с санкциями, заморозив золотовалютные активы России на $300 млрд. В ответ на это Путин поставил ультиматум — покупка российского газа только за рубли. Такое решение, уверен специалист, привело в росту российской валюты и снижению курса доллара.

О продаже отечественного газа в рублях президент России Владимир Путин сообщил 23 марта. Соответствующий указ подписали 31 марта, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

В частности, ряд государств G7 и Евросоюза посчитали требования РФ нарушением контрактов и отказались платить. В связи с этим с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит и в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии.

Поручение Путина о переводе газовых транзакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.