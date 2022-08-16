В компартии Италии призвали Рим выйти из Евросоюза

Италии необходимо выйти из Евросоюза (ЕС), так как данное объединение полностью утратило свой суверенитет. На этом во вторник, 16 августа, настоял глава отдела международных отношений коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.

По его словам, страны – члены ЕС неоднократно поступались своими принципами и продавались США. Поэтому необходимо восстановить суверенитет Рима путем проведения собственной внутренней и внешней политики.

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — рассказал Ломбардо в беседе с РИА «Новости».

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