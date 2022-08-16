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В компартии Италии призвали Рим выйти из Евросоюза

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Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini
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Италии необходимо выйти из Евросоюза (ЕС), так как данное объединение полностью утратило свой суверенитет. На этом во вторник, 16 августа, настоял глава отдела международных отношений коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.

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По его словам, страны – члены ЕС неоднократно поступались своими принципами и продавались США. Поэтому необходимо восстановить суверенитет Рима путем проведения собственной внутренней и внешней политики.

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — рассказал Ломбардо в беседе с РИА «Новости».

31 июля член Совета Федерации Алексей Пушков назвал процессы европейской политической и идеологической унификации корнями ослабления Европы.

Так он отреагировал на заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что Европа теряет былое влияние и становится слабее на международной арене, в то время как значимость Азии растет.

Специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань 26 июля заявила, что экономические санкции западных стран затрагивают наиболее уязвимые и нуждающиеся слои населения. Она указала на то, что санкционная политика ведет к росту безработицы, коррупции, преступности.

Обозреватель Саймон Дженкинс в газете The Guardian 29 июля написал, что санкции против РФ стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

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